Brexit, in decine di migliaia manifestano a Londra contro Trump

Londra (askanews) - Decine di migliaia di manifestanti hanno sfilato per le vie di Londra per protestare contro la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La star delle proteste è stato il "Baby Trump", un pallone gonfiato che ritrae un neonato - completo di pannolino - con le fattezze del presidente degli Stati Uniti.

"Credo che il pallone mostri bene come l'uomo sia in realtà un bambino. Per questo credo sia giusto che tanta gente sia venuta qui a ridere di lui. E' questo che tutti dovrebbero fare, prenderlo in giro", ha detto un manifestante.

"E' divertente - ha detto un altro - e rappresenta perfettamente la personalità di Trump. Un uomo non cresciuto".

"E' una trovata brillante. E' un simbolo della resistenza britannica. Non facciamo troppo rumore, ma sappiamo come scherzare", ha detto una manifestante.

"Si comporta come un bebé, va in collera facilmente, dice bugie...Sì, è un bebé", ha chiosato un'altra manifestante.