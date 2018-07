Trump: intervista al Sun? Fake News, non ho criticato May

Londra, (askanews) - La sua intervista sul Sun è una "fake news". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, l'ha definita nella conferenza stampa a Ellesborough con la premier del Regno Unito, Theresa May, in occasione della sua prima visita da quando è alla Casa Bianca.

Trump l'ha definita così perché non ha incluso i commenti positivi su May, anche se in realtà erano presenti anche quelli, spiegando poi di non aver criticato la premier. L'unica cosa che ha chiesto, ha detto Trump a proposito della Brexit, è che si faccia in modo che gli Stati Uniti possano fare scambi commerciali con il Regno Unito.