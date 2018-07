May: accordo di libero scambio Usa-Gb; Trump: ok strategia Brexit

Londra, (askanews) - Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna concordano nel perseguire l'obiettivo di "un accordo commerciale ambizioso" dopo la Brexit: lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May durante il punto stampa congiunto con il presidente Usa Donald Trump dopo il pranzo di lavoro nella residenza estiva di Chequers, fuori Londra.

"Ci siamo accordati oggi sul fatto che quando il Regno Unito uscirà dall'Unione europea, cercheremo di stabilire un accordo di libero scambio Regno Unito-Stati Uniti ambizioso", ha detto May.

Da parte sua Trump, che in un'intervista al Sun aveva criticato la linea morbida sulla Brexit di May, salvo poi definire tutta l'intervista una fake news, in merito all'uscita dall'Unione europea di Londra, ha dichiarato:

"Una volta conclusa la Brexit, e forse il Regno Unito avrà lasciato l'Unione europea, non so cosa faranno, ma qualsiasi cosa farete per me è ok, è la vostra decisione, qualsiasi cosa farete è ok per noi, basta che possiate fare scambi commerciali con noi", ha affermato Trump, nella conferenza stampa a Ellesborough con la premier May, in occasione della sua prima visita da quando è alla Casa Bianca.