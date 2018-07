Trump in smoking, May in rosso: serata di gala nell'Oxfordshire

Londra (askanews) - Una ricevimento di gala a Woodstock, nell'Oxfordshire, in onore di Donald Trump. Nonostante le manifestazioni di Londra e le tensioni con il primo ministro britannico Theresa May sulla questione Brexit ("il progetto di May ucciderà l'accordo con gli Usa", ha tuonato Trump) l'accoglienza per il presidente americano e sua moglie Melania è stata in grande stile. May e suo marito hanno ricevuto gli ospiti al Blenheim Palace per un ricevimento insieme a un centinaio di persone, tra leader politici e uomini d'affari, tutti rigorosamente in smoking. Vestito rosso per May e un sontuoso peplum giallo per Melania Trump.