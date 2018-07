Thailandia, la grotta diventerà un museo: presto anche un film

Mei Sai (askanews) - In Thailandia è stata smantellata l'area in cui per oltre due settimane sono state organizzate e coordinate le operazioni di soccorso per salvare la squadra di calcio rimasta bloccata a causa delle alluvioni in un cunicolo della grotta di Thuam Luang. Ora si pensa di trasformare tutta la zona in un museo in onore dell'incredibile operazione di salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore 25enne. Nel museo saranno esposti gli equipaggiamenti e gli strumenti usati durante i soccorsi.

La storia dei ragazzi thailandesi ha tenuto col fiato sospeso il mondo e sembra la favola a lieto fine perfetta per un film di Hollywood. Tanto che una casa di produzione ci sta già lavorando: l'obiettivo è raccontare la vicenda dal punto di vista degli eroici sub e medici che hanno rischiato la loro vita per salvare i ragazzi. Uno di loro, Saman Kunan, sommozzatore volontario, l'ha anche persa dopo essere rimasto senza aria mentre riforniva i ragazzi proprio di ossigeno.