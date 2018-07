"Hail Mary" al femminile anticipa il tour di Sananda Maitreya

Milano (askanews) - Esce in occasione della partenza del tour estivo il nuovo video di Sananda Maitreya "Hail Mary", versione femminile del singolo omonimo tratto da "Prometheus e Pandora": quando esce un singolo dell'ultimo album l'artista, conosciuto in passato con il nome d'arte Trent Terence d'Arby con cui è arrivato al successo, lo fa uscire nelle due versioni per richiamare il concept del nuovo lavoro. La protagonista nel video è la moglie di Sananda, Francesca Francone.

Con il tour estivo 2018 Sananda Maitreya torna a suonare dal vivo in Italia: l'artista è impegnato in una serie di concerti a luglio dove, oltre a presentare il suo ultimo imponente lavoro, celebra 30 anni di musica. Sul palco è accompagnato dalla "Sugar Plum Pharaohs", band di 4 elementi con la partecipazione di Luisa Corna che ha fornito la voce di Pandora ed il lato femminile dell'ultimo triplo album.

Il tour è organizzato da International Music and Arts in collaborazione con 13 Artists. Le date di warm up sono il 12 e 13 luglio a Genova (La Claque) e il 14 luglio a Carpi (Festa del PD), le tre date finora annunciate del tour sono il 17 luglio a Milano per Estate sforzesca al Castello, il 19 a Treviso per Suoni di Marca e il 20 sul lago di Caldonazzo per il Blue Lake Festival.