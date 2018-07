Spagna, Sanchez riceve il presidente catalano Quim Torra

Thailandia, come stanno i ragazzi salvati: paura per le infezioni

Mae sai (askanews) - I ragazzi salvati dalla grotta di Tham Luang in Thailandia non hanno ancora potuto riabbracciare le loro famiglie. Una precauzione necessaria finché non verranno eseguiti tutti gli accertamenti medici. Infatti anche se i ragazzi sembrano essere in salute, servono esami più approfonditi per capire quali conseguenze hanno avuto sul loro fisico due settimane passate sottoterra ...