Brasile, scontro tra giudici sulla scarcerazione di Lula

Brasilia, (askanews) - E' scontro fra giudici in Brasile per la scarcerazione dell'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, condannato a 12 anni e un mese per corruzione.

Domenica una prima sentenza della Corte d'Appello di Porto Alegre ha ordinato di farlo uscire dalla prigione di Curitiba con urgenza, ma poche ore dopo un altro magistrato della stessa corte ha annullato la decisione.

I sostenitori di Lula si sono radunati fuori dal carcere, mentre i giudici restano in disaccordo sulla liberazione dell'ex leader che rimane in testa nei sondaggi per le presidenziali di ottobre 2018, malgrado la condanna. Lula spera nella scarcerazione per poter condurre in prima persona la campagna elettorale.

Il giudice che ha ordinato la scarcerazione, Rogerio Fravreto, insiste sulla liberazione di Lula; Fravreto ha accolto la richiesta presentata venerdì da diversi deputati del Partito dei lavoratori brasiliano (Pt) fondato da Lula nel 1980. A bloccare la scarcerazione è stato il giudice Gebran Neto.