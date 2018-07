Thailandia, come stanno i ragazzi salvati: paura per le infezioni

Mae sai (askanews) - I ragazzi salvati dalla grotta di Tham Luang in Thailandia non hanno ancora potuto riabbracciare le loro famiglie. Una precauzione necessaria finché non verranno eseguiti tutti gli accertamenti medici. Infatti anche se i ragazzi sembrano essere in salute, servono esami più approfonditi per capire quali conseguenze hanno avuto sul loro fisico due settimane passate sottoterra al buio, come spiega il capo delle operazioni di soccorso, Narongsak Osatchanakorn.

"Stanno bene e sono felici ma sono tenuti lontani dai loro genitori o chiunque altro per adesso perché siamo preoccupati per le infezioni. I medici stanno prendendo in considerazione di farli veder alle proprie famglie a distanza o attraverso un vetro".

A preoccupare sono le infezioni che potrebbero aver contratto da pipistrelli, funghi presenti nella grotta o topi. A tutto questo si aggiungono le irritazioni della pelle e i problemi respiratori.