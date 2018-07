Giansanti (Confagricoltura): le tre cose che chiediamo al governo

Roma, (askanews) - "Chiederei tre cose semplici" al governo italiano: lo dice Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, durante la presentazione del primo bilancio, a 6 mesi dalla firma dello storico protocollo d intesa per valorizzare il grano italiano. "Primo, migliorare la ricerca applicata all'agricoltura; l'Italia è uno straordinario produttore di beni primari importanti, la ricerca italiana è sempre stata importante ma negli ultimi anni poca ricerca ha dato risultato importanti. Dovremmo chiedere al ministro di rilanciare forte sulla ricerca; il CREA deve lavorare sempre di più in simbiosi con l'azienda agricola e l'industria agricola italiana".

"Secondo" prosegue Giansanti: "in un'epoca in cui si discute della futura politica agricola comunitaria dovremmo parlare di una nuova politica che rimetta al centro il grano duro. Insieme a pochi altri settori dell'economia agricola italiana è importante e strategico, dobbiamo tornare a mettere delle risorse importanti sulla produzione di grano duro".

"Terzo aspetto, non secondario, è il tema di programmare. Sono quanrant'anni che non si fanno grandi programmi politici per l'agricoltura italiana, siamo sempre a rincorrere le urgenze e le emergenze, credo sia arrivato il momento di fare della programmazione. Un grande programma per la cerealicoltura italiana dicendo oggi dov'è l'Italia agricola e dove la vogliamo portare per misurare gli stati di avanzamento" ha concluso il presidente di Confagricoltura.