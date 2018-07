Thailandia, lettere dai ragazzi nella grotta. Allenatore si scusa

Mae Sai (Thailandia), (askanews) - I soccorritori che stanno cercando di salvare i 12 bambini e il loro allenatore di calcio bloccati da giorni in una grotta in Thailandia hanno annunciato di aver scavato "più di 100 camini" sul versante della montagna, con l'obiettivo di creare un percorso alternativo all'evacuazione subacquea.

"Abbiamo completato più di 100 camini, alcuni sono profondi anche 400 metri, ma non abbiamo ancora individuato la loro posizione" ha detto Narongsak Osottanakorn, responsabile delle operazioni di soccorso, aggiungendo che la missione non ha la tecnologia necessaria per individuare dove si trovano: si ritiene siano a 600 metri di profondità, ma non si conosce il punto esatto.

Il tempo passa e l'ossigeno comincia a scarseggiare. Per questo, le squadre di aiuti sono riuscite a creare una linea per pompare aria fresca.

Intanto l'allenatore di calcio dei ragazzi ha inviato una lettera di scuse ai genitori, diffusa dai soccorritori, in cui ringrazia, anche, per il sostegno morale.

Sono state inoltre diffuse, sul profilo Facebook della Marina militare thailandese, alcune lettere scritte dagli stessi ragazzi alle loro famiglie: "Non preoccupatevi, mamma e papà, sono passate due settimane da quando me ne sono andato, ma torno ad aiutarvi in negozio", ha scritto Ekkara, soprannominato Bew, i cui genitori gestiscono un negozio di alimentari. "Vi voglio bene mamma, papà e sorella. Non preoccupatevi", ha scritto Pheerapat, soprannominato Night.