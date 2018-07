Pompeo a Pyongyang per parlare di nucleare, incontra Kim Jong-un

Thailandia, ansia per i ragazzi: trovato cunicolo per la grotta

Roma, (askanews) - É una corsa contro il tempo. Dopo la morte di un ex sommozzatore della marina thailandese, che faceva parte della squadra di soccorso, il mondo resta con il fiato sospeso per la sorte dei 12 ragazzi di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolati da quasi due settimane in una grotta allagata in Thailandia, a Tham Luang. Si lavora senza sosta ma inizia a mancare ...