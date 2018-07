Symbola, Muroni (LeU): coesione come risposta a bisogni paese

Treia, (askanews) - Alla base della coesione c'è la capacità di fare rete tra cittadini, imprese e istituzioni. Ed è proprio questo il messaggio costitutivo della Fondazione Symbola". Lo ha affermato la deputata di Liberi e Uguali, Rossella Muroni, a Treia in occasione della presentazione del rapporto Symbola-Unioncamere Coesione è competizione al seminario estivo della Fondazione presieduta da Ermete Realacci.

"Dobbiamo provare allora a fare rete - ha aggiunto Muroni - per rispondere ai bisogni del paese e immaginare un paese diverso, avere una visione dello sviluppo territoriale ed è particolarmente sfidante farlo in un territorio come le Marche, colpito dal terremoto. Ma siamo convinti che proprio partendo da situazioni di crisi si possa sperimentare nuovi modi di ripartire costruendo economie solide basate sulla coesione ma anche sulle caratteristiche straordinarie dell'imprenditoria italiana. Symbola parte proprio dalle eccellenze italiane per raccontare alla politica quale paese potremmo essere".