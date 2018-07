Madrid, la corsa sui tacchi a spillo per il Gay pride

Orlando (PD): "Necessario confronto per costruire progetto politico di profilo unitario"

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2018 "Non sarà la mozione dei sentimenti a costruire progetto politico che assuma profilo unitario. Non sarà la mozione dei sentimenti a costruire progetto politico che assuma profilo unitario. Giusto partire da terreno di confronto su temi culturali." Così ha detto Andrea Orlando, PD, durante il suo intervento al seminario "Trasformare l'opposizione in ...