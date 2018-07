Vaccini: Ministra Grillo, io vaccinerò mio figlio

Migranti, Salvini:"traffico e morti in calo a inizio estate 2018"

Roma, (askanews) - Matteo Salvini riceve al Viminale il vicepremier libico Ahmet Maitig ed elogia le autorità libiche per il loro impegno che secondo il ministro ha portato "in questo inizio di estate" a un calo degli sbarchi e delle morti in mare. "I dati anche e soprattutto grazie all'intervento delle autorità e della marina libica e li ringrazio di cuore, in questo inizio di estate, dal punto ...