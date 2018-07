Ue, Mattarella: solidarietà unica chiave per affrontare sfide

Vilnius (askanews) - "La sicurezza tra alleati è un bene indivisibile. La sicurezza di ogni nostro alleato coincide con la nostra stessa sicurezza" e "questo vincolo di solidarietà è l'unica chiave per superare le sfide" che ci sono davanti. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Vilnius, in Lituania, dopo l'incontro con la presidente della Repubblica Dalia Grybauskaite.

"Sfide - ha aggiunto - che non consentono a ciascun Paese di affrontarle da solo ma richiedono un grande vincolo di impegno comune. Questo vale nell'Unione europea e nella Nato".

L'intesa raggiunta nel Consiglio Ue sui migranti è stata "importante" e "incoraggiante" ma ora i principi indicati devono essere declinati concretamente. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vilnius, in Lituania, dopo l'incontro con la presidente della Repubblica Dalia Grybauskaite.

"Noi - ha concluso - abbiamo registrato con soddisfazione le conclusioni del Consiglio europeo dei giorni scorsi. E' stato importante che sia stata raggiunta una intesa nell'Ue, una intesa incoraggiante, che ha compreso il completamento del finanziamento dei 500 mln per il fondo per l'Africa, prende atto che il problema dell'immigrazione riguarda l'intera Ue, sarà poi da declinare questo criterio, questo principio, questa affermazione importante fatte in quella sede in scelte operative che andranno definite concordemente ma che saranno decisive per ricondurre a un controllo ordinato del fenomeno da parte dell'Ue, l'unica dimensione in cui questo fenomeno di carattere epocale possa essere governato, come è indispensabile".