Sicilia, prestanome per gestire coop: arrestato ex deputato Udc

Trapani, (askanews) - L'ex deputato regionale siciliano dell'Udc Onofrio Fratello è stato arrestato dai carabinieri di Trapani con l'accusa di avere creato una rete di prestanome per gestire cooperative per accoglienza migranti ad Alcamo. Fratello, deputato regionale tra il 2001 e il 2006, avrebbe intestato a dei prestanome quote e cariche sociali di cooperative per l'accoglienza di migranti a lui riconducibili.

Ciò avrebbe consentito a Fratello di avere il duplice vantaggio di nascondere i proventi e di evitare di comunicare le variazioni patrimoniali, conseguenti a tali partecipazioni. Questo impone la legge a chi, come accaduto a Fratello nel 2006, viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Quattro sono in tutto le persone finite in manette per intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta. Ad altre sei persone sono state notificate invece informazioni di garanzia per gli stessi reati.