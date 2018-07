Origami come mance: la collezione di un ex cameriere in Giappone

Kameoka, (askanews) - La collezione di un ex cameriere di Kameoka, in Giappone: origami lasciati al posto delle mance con la custodia di carta delle bacchette. Nel paese non si usa lasciare denaro ai camerieri ma alcuni clienti ringraziano con una piccola scultura di carta. Yuki Tatsumi ha girato un po' tutto il Giappone per raccogliere questa minuta forma d'arte.

"In un anno ho girato 185 ristoranti e recuperato 15mila mance sotto forma di origami.

L'importante è lasciare un messaggio; ho trovato molti pezzi che rappresentano oggetti tradizionali portafortuna come ventagli, gru o tartarughe. Mi stupirebbe molto che i clienti facessero lo stesso gesto se avessero robot invece di esseri umani come camerieri. Mi affascina un rapporto che è possibile solo fra esseri umani."