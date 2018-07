Richetti:stop battaglia elettorale, da Harambee proposte concrete

Roma, (askanews) - "In questi mesi di lavoro Harambee si è incentrata su due grandi attività: un'aggressione dei territori e un confronto continuo tra i soggetti che animano l'economia, la società e la politica, e un lavoro di studio e approfondimenti come quello di oggi. Una ricerca che mette a fuoco i temi della piccola e media impresa, il suo rapporto con il credito. Io penso che la politica debba uscire da una dimensione di continua campagna elettorale, anche un po' di scambio tra luoghi comuni: le imprese non hanno credito, in Italia si pagano più tasse rispetto ad altri paesi. Cosa fa Harambee? Prendiamo un assunto, vediamo se è vero, lo studiamo e proviamo a costruire proposte per uscire dai problemi e dalle difficoltà del Paese. E' una Fondazione politica a 360 gradi che tenta di andare oltre la fase di ascolto e di andare su quella della proposta". E' il messaggio lanciato dal presidente della Fondazione Harambee, Matteo Richetti, in occasione della presentazione dell'analisi "Dare credito alle piccole e medie imprese" a cura di Pwc, presentato nello spazio Hdrà a Roma.