Calenda: credito a pmi si stabilizza, bene lavoro Industria 4.0

Roma, (askanews) - "La situazione del credito alle piccole e medie imprese si sta stabilizzando e, oggi, non è lontana da quelli che sono i parametri europei, con un punto però che non è chiaro fino in fondo, cioè se questo corrisponde ad una minore propensione all'investimento delle imprese o ad una maggiore propensione. Non era un dato presente nell'indagine. In generale è molto importante il riconoscimento del lavoro fatto da Industria 4.0 che ha un enorme stanziamento di denaro. Il Fondo centrale di garanzia fa proprio questo: garantisce il credito delle pmi che, altrimenti si sarebbe molto più contratto". A sottolinearlo è l'ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, in occasione della presentazione dell'analisi "Dare credito alle piccole e medie imprese" a cura di Pwc presentato nello spazio Hdrà a Roma.