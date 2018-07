Due balene invase dalla plastica, Greenpeace al Pantheon

Roma, (askanews) - Una installazione di Greenpeace nel cuore di Roma, di fronte al Pantheon, per denunciare come i nostri mari siano in grave pericoloso. È stata così montata una riproduzione a grandezza naturale di due balene, alte rispettivamente 6 e 3 metri, che emergono da un mare invaso da rifiuti in plastica monouso; la denuncia contro l'uso smodato di plastica usa e getta e dell'inquinamento che ne deriva.

"Grandi aziende come Coca Cola, San Benedetto, Ferrero, Nestlé, Haribo e Unilever continuano a inondare di plastica il nostro Pianeta, pur sapendo che riciclarla tutta è impensabile", spiega in una nota Greenpeace.

"Tra maggio e giugno - continua - abbiamo effettuato delle indagini su sette spiagge italiane: Bari, Napoli, Trieste, Palermo, Fiumicino, Chioggia e Parco Regionale di San Rossore. I risultati sono stati pubblicati oggi nel nostro rapporto 'Stessa spiaggia, stessa plastica'".