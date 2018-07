LeBron James in vacanza a Capri dopo il contratto con i Lakers

Capri (askanews) - Vacanze in Italia per uno dei giocatori di basket Nba più apprezzati e più pagati di sempre. LeBron James, recentemente acquistato dai Los Angeles Lakers con un contratto da oltre 153 milioni di dollari, ha scelto per il soggiorno l'isolotto Li Galli, tra la costiera amalfitana e Capri.

Proprio sull isola di Capri il cestista è giunto nella notte tra il 4 e il 5 luglio 2018 con la moglie Savannah e alcuni amici e collaboratori. In queste immagini è a passeggio nella famosa piazzetta dell'isola, mano nella mano con la moglie, con indosso una maglietta gialla a strisce orizzontali, shorts bianchi e un cappellino rosso con visiera che gli copriva per gran parte il volto. Il gruppo ha raggiunto il ristorante Aurora dove era stato prenotato un tavolo interno. Alcuni fan hanno cercato di strappare a LeBron James una foto o un autografo ma i bodyguard lo hanno impedito.