Spazio, Massagli: a brevissimo implementazione legge governance

Roma (askanews) - Il presidente del Consiglio sta valutando se esercitare direttamente il suo ruolo nel comitato interministeriale che definirà la strategia spaziale nazionale o delegare il compito a un sottosegretario. A dirlo l'ammiraglio di Squadra, Carlo Massagli, consigliere militare della Presidenza del Consiglio, interpellato da Askanews a margine dell'evento organizzato dall'Agenzia spaziale italiana per i 30 anni dalla sua istituzione. Massagli è a capo dell'ufficio che, in base alla legge sulla governance spaziale entrata in vigore lo scorso gennaio, è chiamato a supportare e coordinare il lavoro del comitato interministeriale.

"Con la legge che è stata approvata lo scorso gennaio abbiamo innovato completamente la governance di tutto il settore spaziale nazionale - ha spiegato Massagli - ponendoci all'avanguardia in ambito europeo. Questa legge assegna all'Asi il ruolo di architetto di sistema per implementare le linee di sviluppo strategico che verranno definite per tutto il comparto dal comitato interministeriale. Una assise di altissimo livello - sottolinea - formata da dieci ministri (ministri di spesa), dal presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e dal presidente dell'Asi. Quindi un ruolo fondamentale per l'Asi".

Il governo, ha aggiunto Massagli, ha "molta attenzione" verso questo settore. "A brevissimo daremo avvio all'implementazione di quello che prescrive la legge che, approvata a gennaio, ancora non ha visto l'attivazione del comitato perché si è avvicendato il governo. Il Governo - ha concluso - ci sta già lavorando".