Conte: limite delocalizzazioni ma non siamo contro le imprese

Roma (askanews) - "Il governo non è in contrasto con l'attività imprenditoriale, anzi adotteremo anche misure per incentivare le attività imprenditoriali, vogliamo una sana alleanza con il mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare iniziative che possano apparire ingiustificate perché si basano su aiuti e benefici per determinate finalità". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi illustrando i provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri di ieri.

"Misure significative - ha ricordato - sono state anche adottate per contrastare la delocalizzazione delle attività imprenditoriali e salvaguardare i livelli occupazionali, soprattutto in casi in cui un imprenditore usufruisce di benefici di Stato e poi prima di un minimo tempo, che abbiamo stabilito in cinque anni, ne approfitta per spostare all'estero l'attività produttiva".