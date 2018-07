Spazio, Iss "spostata" dalla Progress Ms08 per accogliere la Ms09

Milano (askanews) - Una "spintarella" per sistemare l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale in vista dell'arrivo della navetta cargo Progress Ms09. Le immagini, riprese direttamente dalla Iss dal cosmonauta russo Oleg Artemyev, mostrano il "reboost" effettuato il 24 giugno 2018 tramite i motori della Progress Ms08 già attraccata alla Stazione, per correggere l'orbita della base. Il 9 luglio 2018, infatti, verrà lanciata la nuova navetta cargo Progress Ms09 e, per la prima volta si tenterà una manovra di aggancio ultra rapido, dopo sole 3 ore dal lancio. Per far questo, però, la posizione della Iss deve essere calcolata con estrema precisione e per questo è stata opportunamente riallineata per il rendez vous.

Nel frattempo in orbita non si pensa solo al lavoro, ma anche allo sport. Se da un lato, infatti, l'astronauta tedesco dell'Esa, Alexander Gerst non può gioire della performance della Germania ai mondiali di calcio in Russia, i suoi colleghi russi hanno festeggiato così l'eliminazione della Spagna da parte della loro Nazionale.