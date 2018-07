Rohingya, Guterres: mi hanno raccontato "atrocità inimmaginabili"

Kutupalong (askanews) - "Racconti di atrocità inimmaginabili". Sono le parole usate dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres per descrivere ciò che ha udito durante la sua visita di lunedì 2 luglio 2018 nei campi profughi del Bangladesh dove vivono migliaia di profughi Rohingya, la minoranza etnica musulmana cacciata dal Myanmar con una vera e propria operazione di "pulizia etnica" . Guterres ha chiesto senza mezzi termini che il Myanmar sia ritenuto responsabile di crimini contro i Rohingya.

"Dobbiamo raggiungere un accordo o creare un documento comune con il governo del Myanmar - ha detto - per iniziare a spianare la strada affinché vengano riconosciuti i diritti di queste persone".

"Talvolta la gente tende a dimenticare chi è responsabile di ciò che che è accadutyo - ha concluso Guterres - quindi cerchiamo di essere chiari sulle responsabilità che sono del Myanmar ma è vero anche che la comunità inetnazionale non è stata in grado di fermare tutto questo".

Guterres ha descritto la situazione dei Rohingya come "un incubo

per i diritti umani e umanitari", prima di fare visita ai profughi fuggiti dal Myanmar per evitare le atroci violenze di massa dell'esercito, gli omicidi, gli stupri sulle donne, le torture, i villaggi bruciati e rasi al suolo. Un evento che il numero uno delle Nazioni Unite non ha esitato a definire "una delle storie più tragiche in relazione alla violazione sistematica dei diritti umani".