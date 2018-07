Compromesso tedesco sui migranti, Austria: proteggeremo frontiere

Roma, (askanews) - Un negoziato lungo oltre quattro ore, poi l'annuncio: il governo della cancelliera Angela Merkel è salvo. A confermarlo lo stesso ministro dell'Interno Horst Seehofer che aveva minacciato le dimissioni: "Abbiamo un accordo chiaro che corrisponde alle mie idee e mi consente di restare nel governo".

L'intesa mette fine al braccio di ferro tra l'uomo forte dei cristiano sociali della Baviera (Csu) e i cristiano democratici (Cdu) della cancelliera.

Soddisfatta Angela Merkel: "Con questo accordo conserviamo lo spirito dell'intesa con gli altri partner europei ma allo stesso tempo organizziamo e controlliamo l'immigrazione secondaria, abbiamo raggiunto un buon compromesso" ha commentato.

Al compromesso, però, si è opposta l'Austria. Tra le proposte fatte da Merkel a Seehofer, risulta il piano di rinviare verso l'Austria i richiedenti asilo che arrivano in Germania e che non possono essere rimpatriati nel loro Paese di ingresso in Europa. Vienna ha dunque indicato di essere pronta ad adottare misure simili e a respingere i richiedenti asilo alle sue frontiere meridionali, con il rischio di un effetto domino in Europa. Intanto ci sono state nuove tragedie in mare al largo della Libia. Secondo l'UNHCR ci sono 114 dispersi in un naufragio, altri 63 per la Marina di Tripoli.