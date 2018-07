Thailandia, i ragazzi dovranno prendere lezioni da sub per uscire

Milano (askanews) - Ci vorranno mesi per liberare le 13 persone bloccate in una grotta in Thailandia, 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore, ritrovati miracolosamente vivi dopo 10 giorni in una grotta inondata dall'acqua. Sono su una piccola spiaggia all'interno, risparmiata per ora dalle inondazioni. Ma tirarli fuori da lì non sarà semplice: potrebbero volerci molto tempo tanto che è stato fornito cibo per almeno 4 mesi. E probabilmente dovranno loro stessi diventare dei sub per riuscire ad uscire dalla grotta.

"Potranno usare maschere da sub per respirare ma dovranno essere addestrati - ha spiegato il governatore della provincia - ripetere tutti i gesti mentre sono all'interno. Vedremo cosa saranno capaci di fare". Alcuni di loro non sanno neanche nuotare.

Le attrezzature da sub sono state già inviate all'interno, insieme al cibo e alle medicine. Ora non resta che elaborare il piano per farli uscire in sicurezza, attraverso 4 chilometri di gallerie in parte inondate. Una sfida non da poco per i soccorritori e per i ragazzi, tutti fra gli 11 e i 16 anni.