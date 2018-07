Mondiali 2018, la delusione dei tifosi del Giappone

Altro

Tutti vivi i ragazzi nella grotta

Un vero miracolo. Sono stati trovati tutti vivi i 12 baby calciatori dispersi in una grotta della Thailandia con il loro allenatore per ben 9 giorni, resistendo senza cibo Gli sforzi per salvarli sono continuati incessanti. Poi ieri l'accelerazione: una squadra di sub ha lavorato tutta la notte per posizionare una corda nei cunicoli allagati della grotta di Tham Laung. Ecco il video del ...