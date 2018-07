Di Maio: approvato decreto dignità, è la Waterloo del precariato

Roma, (askanews) - "Abbiamo appena concluso il Cdm e approvato il primo provvedimento economico di questo governo: il decreto dignità. Ve lo avevo promesso, di fare guerra al precariato, alla burocrazia, al gioco d'azzardo e alle delocalizzazioni. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto".

Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dopo l'approvazione del decretò dignità in Cdm, in un video condiviso su Facebook.

"Non voglio fare proclami perché c'è ancora tanto da fare ma grazie al nostro decreto si disattiva il redditometro e lo spesometro prevede un solo adempimento a fine anno e basta e lo split payment non esiste più per i professionisti. E' la Waterloo del precariato, è finito il precariato senza ragioni, basta abusare dei contratti a tempo determinato e aumentate le penali per gli ingiusti licenziamenti sui contratti a tempo indeterminato".

"E' un primo passo per dire che non si può rinnovare all'infinito un contratto a tempo determinato per i giovani - ha ribadito Di Maio - e per le dolocalizzazioni ora chi delocalizza ci deve ridare i soldi con gli interessi pari a due o quattro volte quello che si è preso, e se si prendono i soldi e si delocalizza e poi si licenzia, gli chiediamo i soldi con gli interessi. Infine il gioco d'azzardo: abbiamo vietato la pubblicità per il gioco d'azzardo".