Waterfront, la stagione in Costa Smeralda guarda ai giovani

Roma, (askanews) - Un palcoscenico per spettacoli d'eccezione che punta ad attirare un pubblico giovane e ad "allungare" la stagione della Costa Smeralda. E' il Waterfront Costa Smeralda, il luxury temporary store che, sulla banchina del Porto Vecchio di Porto Cervo, ospita brand di fama mondiale, eventi inediti e atelier di lusso.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda sul molo gremito di pubblico, tra i molti turisti stranieri già arrivati sulla costa.

Mario Ferraro, ceo di Smeralda Holding, società che fa capo al fondo sovrano Qatar Investment Authority: "Waterfront è solo una iniziativa di un piano strategico molto più ampio che si propone di ampliare l'offerta turistica con due obiettivi: allungare la stagione e puntare ad una clientela più giovane. Nel nostro piano si prevedono investimenti nei prossimi cinque anni per 120 milioni di euro con una forte ricaduta sul territorio con 1.200 dipendenti, quasi tutti sardi. A regime parliamo di 1.700 dipenenti.

Disegnato dall'architetto Gio Pagani e realizzato da FilmmasterEvents, per conto di Smeralda Holding, Waterfront Costa Smeralda è composto da 10 pop-up store, 5 piazze espositive, il cocktail bar e lounge del Nikki Beach e un palco per le esibizioni. FilmasterEvents società specializzata nella creazione e produzione di grandi eventi, live show e cerimonie, come quelle per le Olimpiadi e le paralimpiadi di Rio 2016 sarà partner di Smeralda Holding per un progetto triennale, lavorando per incrementare qualitativamente l offerta turistica dell area.

Il ceo Andrea Varnier: "Il progetto che inizia questa sera e va avanti tutta l'estate. Normalmente in una serata tutto si consuma. Questo è un progetto triennale e già questo per noi è una novità per cui possiamo lavorare insieme a Costa Smeralda per migliorare questa esperienza ogni nuovo progetto soprattutto se è diverso dal solito arricchisce e offre nuove possibilità"

Per 70 giorni, fino all'8 settembre, il nuovo salotto offrirà gratuitamente ai visitatori di Porto Cervo un palinsesto di intrattenimento costruito su quattro differenti aree tematiche, Taste, Music, Innovation, Active ed un programma che coinvolgerà scrittori, personaggi dello spettacolo, sportivi, artisti italiani e stranieri. La serata inaugurale ha visto la partecipazione di Federico Quaranta, autore e conduttore di trasmissioni televisive e Simona Molinari, cantante e compositrice italiana. Sul palcoscenico, nelle prossime settimane, saliranno anche Joe Bastianich, Mario Hofferer, Beppe Severgnini, Karim Rashid, Fabio Caressa e Gianluca Vialli.