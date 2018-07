Francia: il match con l'Uruguay? Senza Cavani sarà un'altra cosa

Roma, (askanews) - Contro la Francia, peserà l'assenza o meno del bomber Cavani nel team dell'Uruguay. Sarà infatti la Celeste ad affrontare la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018.

Il Matador è reduce da un infortuno, un problema muscolare al polpaccio della gamba sinistra, che potrebbe impedirgli di scendere in campo.

L'assistente della nazionale francese, Guy Stéphan, spiega che Cavani farà la differenza: "Prepariamo il match come se ci fosse- ha detto - a priori ha un problema alla coscia. Non sappiamo se è importante o no. Sì, è un uomo importante per la loro squadra. Hanno buoni attaccanti, come Cavani, Suarez, o Forlan e altri. Ovviamente, non sarà la stessa cosa se ci sarà o meno. Per ora, consideriamo che giocherà e ci prepariamo al match".

"È una squadra molto compatta, un po' come la nostra dove ci sono trentenni. Ce ne sono quattro, il portiere Muslera, Godin in difesa e Cavani e Suarez. E poi ci sono i giovani giocatori, come Torreira, e Laxalt. Ci sono giocatori che giocano molto in Italia. C'è un mix. E il risultato è un grande volume di gioco, grossa intensità, le linee molto vicine tra loro, una grande solidarietà tra loro".