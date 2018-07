Milano, aggredito a coltellate figlio di Simona Ventura: 4 fermi

Milano (askanews) - Sarebbe intervenuto in un litigio per difendere un amico Niccolò Bettarini, figlio di 19 anni della conduttrice Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, ferito nelle prime ore di domenica 1° luglio con 9 coltellate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Per l'aggressione la polizia di Milano ha fermato 4 persone, due cittadini italiani di 24 e 29 anni e due cittadini albanesi di 23 e 29 anni, con l'accusa di tentato omicidio in concorso, ma nell'inchiesta potrebbero esserci altri indagati.

Secondo le informazioni raccolte dagli investigatori della squadra mobile di Milano la lite sarebbe nata tra un amico del figlio di Simona Ventura e uno dei quattro fermati all'interno della discoteca, e poi continuata all'esterno: qui sarebbe intervenuto il 19enne nel tentativo di aiutare l'amico e a quel punto si sarebbe scatenata un'aggressione da parte di un gruppetto di persone, tra cui i quattro indagati. Secondo la polizia i quattro si conoscevano ma non tutti gli elementi raccolti portano nella stessa direzione, la lite all'interno del locale sarebbe scaturita per "pregresse e futili problematiche". Non sembrerebbe che l'aggressione sia stata premeditata, ma frutto di un incontro e di eventi casuali. Intanto migliorano le condizioni del ragazzo, che potrebbe essere operato per una lesione al nervo radiale, lesionato dalle coltellate.

Immagini di Niccolò Bettarini tratte dal suo profilo Instagram