LeBron James ai Los Angeles Lakers: 154 milioni in 4 anni

Milano (askanews) - LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers. Il campione Nba lascia Cleveland per volare in California con in tasca un contratto da 154 milioni di dollari in quattro anni. James, a 33 anni nell'Olimpo del basket fra giocatori più forti di sempre, fa ripartire da qui la sua corsa verso il titolo Nba, vinto l'ultima volta nel 2016 proprio con Cleveland, dopo le due vittorie con i Miami heats. Un sogno sfumato quest'anno in finale, persa contro i Golden State Warriors.

"Grazie Northeast Ohio per quattro stagioni incredibili. Questa rimarrà sempre casa", ha scritto su Instagram l'atleta nato in Ohio, salutando la squadra in cui il suo mito è nato e cresciuto. Il suo arrivo è un'occasione per ripartire anche per i Los Angeles Lakers, reduci da una stagione poco brillante e alla ricerca di una nuova stella su cui puntare dopo l'addio di Kobe Bryant tre anni fa.