Di Maio: in Ue senza Italia non si fa nulla, rispettare patti

Milano (askanews) - Questa a livello europeo "non è una partita in cui c'è chi vince e c'è chi perde; secondo me ieri abbiamo stabilito primaàdi tutto un principio e cioè che senza l'Italia non si va da nessuna parte. E chi arriva in Italia arriva in Europa e quindi i migranti che sbarcano in Italia sono una questione europea. Poi non mi entusiasmo particolarmente": lo ha detto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio a margine del Festival del lavoro di Milano, commentando l'accordo raggiunto al Consiglio europeo sui migranti.

"Quella di ieri è un'ottima base di partenza, però adesso io mi

aspetto dai Paesi che tengano fede alla parola data in quell'atto che è stato firmato da tutti Paesi europei. Se non lo faranno vorrà dire che l'Europa non esiste più - ha aggiunto Di Maio - perché ci si vede fino alle 5 di notte, si scrive un documento tutti insieme, si dice che si vuole aiutare l'Italia sui migranti, si dice che chi sbarca in Italia sbarca in Europa, che c'è l'intenzione di rivedere Dublino ma se non lo vogliono fare gli altri Paesi vuol dire che quelle riunioni non servono a

nulla. E questo è un problema" ha concluso.