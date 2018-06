Conte: sui migranti soddisfatto all'80 per cento, più di Salvini

Bruxelles (askanews) - Nel giudizio sul risultato del Consiglio europeo sul tema delle migrazioni "c'è forse una lieve differenza fra me e Salvini, lui dice che è soddisfatto al 70 per cento. Io dico 80 per cento, ho detto che se avessi scritto io le conclusioni avrei cambiato qualcosa, ma allora lo sarei stato al 100 per cento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa conclusiva dopo i due giorni di vertice europeo a Bruxelles.

"Ho avuto modo - ha sottolineato - di parlare stamattina con il ministro Salvini, ci siamo confrontati in modo molto sereno".