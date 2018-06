Gabbani: nel 2018 tour suggestivo, lavoro al disco senza ansie

Milano (askanews) - Sei date tra luglio e agosto in location suggestive per tornare ad esibirsi dal vivo nel 2018, dopo il tour di 45 concerti e i successi dello scorso anno, compresa la vittoria al Festival di Sanremo con "Occidentali's karma": Francesco Gabbani riparte il 6 luglio da Villa Manin a Codroipo per incontrare il suo pubblico dopo lo stop che ha deciso di imporsi per staccare e lavorare al nuovo disco. "Non pensavo alla necessità di fare dei live, poi ho ricevuto tante proposte e ho capito che non riuscito a stare per così tanto tempo lontano dal palco, anche perchè quando torni nella dimensione di scrittura ti ritrovi delle volte anche in solitudine e a volte ti dimentichi del calore del pubblico. Credo mi faccia bene tornare sul palco per avere anche conferme di entusiasmo che mi farà bene per il nuovo disco".

La scaletta è stata rimaneggiata, cambiando l'ordine delle canzoni, alcuni brani arrangiati di nuovo, resta l'impianto del tour dell'estate 2017. "Sono tutte location molto suggestive e particolari, come il Teatro Antico di Taormina, il cortile del Castello di Vigevano, lo Sferisterio di Macerata, il Castello Scaligero a Villafranca di Verona, luoghi di importanza storica che mi aiuteranno a creare una suggestione emotiva che è alla base di un concerto".

Dopo il successo ottenuto con il disco "Magellano" per Gabbani non c'è fretta, si prende tutto il tempo di cui ha bisogno. "Sono arrivato ad avere delle gratificazioni in modo molto naturale, senza forzare la mano sul raggiungere il successo a tutti i costi, e mi sono ripromesso di continuare a farlo. Non sono vittima dell'ansia da prestazione, per replicare velocemente quello che ho fatto con delle canzoni che sono diventate delle hit, preferisco continuare a vivere la musica come modo di espressione e di sentirmi integro rispetto a quello che faccio".