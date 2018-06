Burger King lancia campagna per celebrare donne saudite a volante

Roma, (askanews) - Per festeggiare l'abolizione del divieto di guida per le donne in Arabia Saudita, Burger King ha deciso di celebrare con un evento speciale nei King Drive dell Arabia Saudita, presentando un hamburger Whopper speciale, creato appositamente per loro: il WHOPPHER.

Tutte le donne che in Arabia Saudita entreranno guidando in un King Drive - il servizio drive-thru di Burger King - riceveranno un WHOPPHER in omaggio.

L'evento avrà la durata di un mese a partire dall entrata in vigore del nuovo decreto e terminerà il 24 luglio 2018.