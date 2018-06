Rialzarsi finita un'illusione, "Cadute" brano d'esordio di Marta

Milano (askanews) - Il racconto lucido e istantaneo di uno stato d'animo che passa dalle angosce per aver perso un punto di riferimento, alla presa di coscienza di potercela fare anche e soprattutto da soli, fino ad arrivare alla consapevolezza di essersi liberati di un peso. "Caduta libera" è il singolo d'esordio di Marta, scritto e composto dalla stessa cantautrice e arrangiato da Stefano Scarfone per l'etichetta VVN Records, in radio dal 29 giugno. La canzone esce accompagnata da un videoclip diretto da Manlio Asero.

È un brano pop con delle venature rock che descrive il momento in cui realizzi che l'altro di cui ti fidavi ciecamente è in realtà l'opposto di ciò che pensavi. "Credo che tutti abbiamo vissuto una storia simile, chi in amore, chi in amicizia, perciò ho voluto dare un senso abbastanza generico al brano, senza riferimenti specifici, in modo che chiunque possa dare la propria interpretazione e immedesimarsi nella canzone" ha detto la cantautrice.