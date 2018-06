In Thailandia 12 bambini bloccati in una grotta da giorni

Mae Sai (askanews) - Preghiere e canti buddisti si alzano intorno alla grotta di Tham Luang, in Thailandia dove 12 ragazzini e un adulto sono bloccati da 5 giorni. I monaci sono arrivati per dare sostegno ai genitori in attesa da giorni che vengano liberati i loro figli, tutti membri di una squadra di calcio, tra gli 11 e i 16 anni, avventuratisi insieme al loro allenatore in questa caverna senza ...