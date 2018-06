L'estate tra amori e amicizie nel singolo "Song n. 5" di Greta

Milano (askanews) - Un'estate vissuta tra amori finiti e amicizie trovate, una spiaggia, un falò, e un tramonto indimenticabile. Sono le suggestioni di "Song n. 5", secondo singolo estratto dall'Ep d'esordio "Wonderful" di Greta, giovane cantautrice nata a Roma nel 2001, di origine americana e figlia del musicista cantautore Roberto Mariani. Il singolo è in rotazione in radio dal 22 giugno, disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming.

"Non necessariamente le mie canzoni raccontano storie vere - spiega Greta - a volte sono nate da emozioni che stavo provando in quel momento e poi hanno dato spazio alla mia immaginazione. Song n. 5 esordisce con la frase "I'm thinking way too much about you", per sottolineare quella fase della vita o di una relazione, nella quale provi ad affrontare ricordi difficili da dimenticare. Il titolo della canzone è il nome con cui ho salvato il brano sulle note vocali del telefono quando ancora doveva prendere forma".

L'Ep "Wonderful", uscito a marzo 2018, è composto da 4 brani: "Wonderful", "Won't Tell It", "Song N.5" e "Devils". È stato prodotto all'Hilltop Recording Studio di Londra con la produzione di David Ezra, attivo nella scena pop con importanti collaborazioni con artisti internazionali.