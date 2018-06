Javier Pastore: alla Roma per sentirmi importante in una squadra

Roma, (askanews) - L'argentino Javier Pastore, classe 1989, arriva alla Roma dal Paris Saint-Germain per 24,7 milioni di euro. Con il giocatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2023. Vestirà la maglia numero 27".

"Due anni fa o lo scorso anno non potevo competere con Neymar, lui è un fenomeno, l'allenatore mi voleva a sinistra ma non c'è concorrenza, lì c'è lui, gioca per forza Neymar" ha detto il centrocampista del PSG, dove ha giocato per 7 stagioni, collezionando oltre 250 presenze e 45 reti - allora sono voluto venire alla Roma per migliorarmi e sentirmi importante".

"L'anno scorso hanno lavorato bene come squadra - ha aggiunto Pastore - penso che la loro forza siano anche il capitano e un attaccante come Dzeko che marca sempre. Uno dei motivi che mi hanno spinto a venire è questo: voglio tornare a sentirmi importante in una squadra e spero di farlo qua".