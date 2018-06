Conte: 5 milioni di poveri non possono più attendere

Roma, (askanews) - Serve un Europa "più giusta e più equa. Sono appena stati diffusi i dati Istat sulla povertà in Italia: non si può ingorare che la soglia di povertà assoluta ha avuto un incremeneto soprattutto al Sud, dall'8,5% al 10,3 del 2017. Cinque milioni di persone non possono più attendere".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte parlando alla Camera in vista del consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo.

"Il problema della povertà - ha spiegato - si intreccia con il divario territoriale, per questo noi pretenderemo che l'Ue contribuisca ad offrire risposte in entrambe le direzioni".