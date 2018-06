Migranti, Conte: solidarietà in paesi di transito e più controlli

Roma, (askanews) - "Dobbiamo prevenire che la vita delle persone sia messa a rischio e per i migranti il rischio inizia prima di arrivare nel Mediterraneo" perciò la "solidarietà europea deve attestarsi già in questa fase per tutelare i diritti dei migranti e la sicurezza dei nostri cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustrando alla Camera la proposta italiana per il consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo.

"Il secondo obiettivo - ha spiegato Conte - è creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito, per offire assistenza ai migranti anche per le richieste di asilo. Per ottenere questo dobbiamo coinvolgere anche le organizzazioni internazionali, come l'Unhcr e occorre stanziare fondi più cospicui a favore dell'Africa e del Nord Africa. Terzo obiettivo: rafforzare le frontiere esterne dell'Ue non solo con iniziative sotto egida Ue ma anche con il supporto della guardia costiera libica" e se il caso "anche esternalizzare i controlli di frontiera. L'Italia - ha ricordato il premier - sta già sostenendo queste missioni della guardia di frontiera libica ma occorre un ulteriore sforzo".