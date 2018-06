Migranti, Conte: "Non possiamo portare tutti in Italia e Spagna"

Roma, (askanews) - "Va superato - ha proseguito Conte - il criterio del paese del primo arrivo: va affermato il principio che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Le coste italiane sono coste europee: se esiste un'Europa di Schengen fondata sul binomio responsabilità e solidarietà, il criterio del paese di primo arrivo va rivisto".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando in aula alla Camera in vista del consiglio europeo.

"L'Ue e gli Stati membri devono assumere la responsabilità comune su uomini e donne salvati in mare: è impensabile che la responsabilità della richiesta di asilo ricada solo sui paesi di primo arrivo", ha aggiunto.

"Non possiamo portare tutti in Italia e Spagna: occorrono centri di accoglienza in più paesi europei e vanno portati a termine i ricollocamenti".