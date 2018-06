Conte: il governo in Ue parla con una voce sola, ferma e risoluta

Roma, (askanews) - "È il primo consiglio europeo di questo governo, arriva quando è sempre più evidente l'urgenza di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini senza tentennamenti, ambiguità e paure".

Lo ha detto in aula alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno a Bruxelles.

"Mi riferisco a questo atteggiamento - ha proseguito - quando parlo del cambiamento nel metodo e della sostanza che mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali ed europei. Con la forza e la consapelvolezza di un governo che in Europa parla con una sola voce ferma e risoluta, l'Italia può contribuire a rendere il Consiglio europeo uno spartiacque, un punto di svolta e cambiamento per l'Europa per disegnare l'Europa che vogliamo".