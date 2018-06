Messico, candidata sindaco contro Trump con giacca come Melania

Roma, (askanews) - La candidata sindaco indipendente di Città del Messico Lorena Osornio ha organizzato una protesta davanti all'Ambasciata Usa con bambini dietro a una finta gabbia, per chiedere a Trump di rispettarne i diritti e contro la sua politica di "tolleranza zero".

Osornio indossava una giacca simile a quella indossata dalla first lady durante la visita in un centro di detenzione per minori non accompagnati in Texas. Quella di Melania aveva la scritta: "A me non importa nulla, e a te?" ("I really don't care, do U?"), quella di Osornio, invece, "Melania, a nosotros sì nos importa!" (Melania a noi importa).

"Presidente Donald Trump chiediamo a lei e al suo governo di rispettare immediatamente i diritti dei bambini . Ha detto -di modificare le leggi sull'immigrazione, garantire che nessun minore possa essere rimpatriato in paesi dove possa essere vittima di violenza e soprattutto che i bambini non siano mai più separati dai loro genitori".