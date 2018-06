Comandante guardia costiera: risponderemo sempre a Sos in mare

Roma, (askanews) - Risponderemo sempre all'Sos in mare. La nostra missione non è cambiata. Lo afferma il comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni Pettorino. "La nostra missione, il nostro operato, rimane quello, non è cambiato. Abbiamo sempre operato alla luce della legge del mare, delle Convenzioni del mare, che non sono cambiate. Abbiamo risposto sempre, sempre rispondiamo e sempre risponderemo a ciascuna chiamata di soccorso. Noi operiamo sulla base della Convenzione di Amburgo per la ricerca ed il soccorso in mare, che è del 1979 ed è nata per episodi che accadono una volta ogni tanto, non all'ordine del giorno. Quello che sta accadendo adesso è invece un esodo epocale, biblico, con un intero popolo che si sposta o tenta di spostarsi via mare in un tratto breve ma pericoloso, con mezzi inadeguati e dunque occorre rivedere la Convenzione".