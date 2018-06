Usa, la Corte suprema dà ragione a Trump: il muslim ban è legale

Washington (askanews) - La Corte suprema americana dà ragione a Donald Trump: il muslim ban (o travel ban) è legale e il presidente non ha violato la costituzione quando a settembre 2017 ha firmato un provvedimento per vietare l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di alcune nazioni a maggioranza musulmana: Libia, Iran, Somalia, Siria, Yemen, Corea del Nord e, in parte, dal Venezuela. Quello di settembre era il terzo provvedimento analogo dopo che i due precedenti erano stati bloccati perché ritenuti incostituzionali da diversi tribunali americani.

In Corte Suprema, però, cinque giudici hanno votato a favore e quattro contro, mettendo in luce come la maggioranza all'interno della Corte sia ormai in mano ai conservatori.

La decisione rappresenta una grande vittoria per il presidente e pone fine a una disputa iniziata a gennaio del 2017, quando Trump, in carica da una sola settimana, firmò il suo primo travel ban, subito bloccato da diversi tribunali americani. Questo primo provvedimento aveva creato tensioni e confusione negli aeroporti americani e migliaia di cittadini Usa avevano manifestato contro la decisione del presidente.