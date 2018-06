Ridurre costo energia e cuneo fiscale, il manifesto delle pmi

Roma, (askanews) - Ridurre il costo dell'energia e il cuneo fiscale, avviare un rapporto più trasparente con le banche, consolidare i presidi di internazionalizzazione. Tempi di pagamento sicuri, semplificazione normativa, un contratto unico della manifattura, una seria riforma delle procedure di appalto, sostegno al processo di ingegnerizzazione delle pmi e la nascita di un ministero per la piccola e media impresa: Confimi industria, la confederazione che riunisce l'industria manifatturiera, presenta il proprio manifesto, in 10 punti per il rilancio delle pmi.

Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria: "Dobbiamo essere competitivi se vogliamo crescere e far crescere il nostro pil, dobbiamo riuscire ad esportare. Ma non possiamo farlo se abbiamo gravato sui nostri costi del conto economico l'87% in più del costo dell'energia", cioè "la tassazione che lo stato applica sull'energia".

Le pmi in Italia sono 4milioni 380 mila e rappresentano il 73,8% del pil nazionale e fatturano due mila miliardi, pari al nostro debito pubblico.